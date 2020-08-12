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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Soner uzattı Ahmet gitti

Soner uzattı Ahmet gitti

, 26 yaşındaki ön liberosu 'in kontratını 2 yıl daha uzattı. Altyapıdan yetişen genç futbolcu, geçen sezon 10 maçta forma giydi. yandan Gençlerbirliği, kontratı biten 27 yaşındaki sağ beki 'la ise yollarını ayırdı. Ahmet, geçen sezon 19 maçta oynadı.

, 26 yaşındaki ön liberosu 'in kontratını 2 yıl daha uzattı. Altyapıdan yetişen genç futbolcu, geçen sezon 10 maçta forma giydi. yandan Gençlerbirliği, kontratı biten 27 yaşındaki sağ beki 'la ise yollarını ayırdı. Ahmet, geçen sezon 19 maçta oynadı.

  1. 12.8.2020
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