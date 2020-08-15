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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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’nde 2 ayrılık

Gençlerbirliği’nde 2 ayrılık

, iki Hollandalı futbolcusu, santrfor ve sağ bek Mike Beijnen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

, iki Hollandalı futbolcusu, santrfor ve sağ bek Mike Beijnen ile yolların ayrıldığını duyurdu. 28 yaşındaki Seuntjens 20 karşılaşmada sadece 2 asist katkısı yaparken, 21 yaşındaki Mike van Beijnen ise 1 maçta görev alabildi.
  1. 15.8.2020
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