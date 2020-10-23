Stancu’nun 50. gol heyecanı

Gençlerbirliği, Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Başkent ekibinin tecrübeli santrforu Bogdan Stancu, fileleri havalandırması durumunda kırmızısiyahlı formayla Süper Lig'de 50. golüne ulaşacak. Ülkesi dışında sadece Türkiye'de G.Saray ve Orduspor formaları giyen 33 yaşındaki Rumen futbolcu, G.Birliği ile Süper Lig'de 6 farklı sezonda 119 maça çıkarken, 49 gol attı. Geçtiğimiz sezon 24 maçta fileleri 14 kez havalandıran Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi.