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Stancu’nun 50. gol heyecanı

, Pazar günü 'a konuk olacak. Başkent ekibinin tecrübeli santrforu , fileleri havalandırması durumunda kırmızısiyahlı formayla 'de 50. golüne ulaşacak.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:24 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Stancu’nun 50. gol heyecanı

, Pazar günü 'a konuk olacak. Başkent ekibinin tecrübeli santrforu , fileleri havalandırması durumunda kırmızısiyahlı formayla 'de 50. golüne ulaşacak. Ülkesi dışında sadece 'de G.Saray ve Orduspor formaları giyen 33 yaşındaki Rumen futbolcu, G.Birliği ile Süper Lig'de 6 farklı sezonda 119 maça çıkarken, 49 gol attı. Geçtiğimiz sezon 24 maçta fileleri 14 kez havalandıran Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi.

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