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11 Ağustos 2020, Salı
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sezonu açtı

Gençlerbirliği sezonu açtı

ekiplerinden , 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan başkent ekibi, öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, böylece yeni teknik direktörü yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı. Sezonun ilk antrenmanı pas çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktörlük kariyerinin ilk idmanına çıkan Nobre, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu iş kolay değil ama çok mutluyum." dedi.

adına geçen sezonun çok iyi geçmediğini belirten 39 yaşındaki teknik adam, "İnşallah bu sene daha iyi geçer. Şu an oyuncu grubu biraz eksik. En az 5 gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nobre, teknik direktörlüğün futbolculuğa göre daha fazla sorumluluk gerektirdiğine işaret ederek, "Oynarken daha kolay. Şimdi burada aşağı yukarı 30 oyuncu var. Kolay değil bu işler. Son 4 gündür belki 10 saat uyudum. Oyuncu, plan, proje, sistem... Ama inanılmaz keyif alıyorum. İnşallah böyle devam eder. " ifadelerini kullandı.

'de aynı sistemi oynatan çok teknik adamın bulunduğunu dile getiren Nobre, Gençlerbirliği'nin yeni sezonda başka bir oyun anlayışıyla sahada yer alacağının mesajını verdi.

, Gençlerbirliği'nin altyapıdan her zaman oyuncu çıkardığına dikkati çekerek, "Bizim altyapımız, Hacettepe var. Her sene altyapıdan en az 2 oyuncu çıkıyor. İnşallah bu sene 6-7 oyuncu çıkar, potansiyel var." diye konuştu.

"BERAT'IN KALMASINI İSTİYORUM"

'un takımdan ayrılması ve transferin gözde isimlerinden Berat Ayberk Özdemir'in durumuyla ilgili soruya Nobre, "Ahmet Oğuz'un gideceğini biliyordum. İnşallah gittiği yerde daha mutlu olur. Şimdi sıra Berat'ta. Her şey olabilir ama inşallah bir sene daha bizimle devam eder. Kalmasını istiyorum, çok iyi oyuncu." yanıtını verdi.

Nobre, başkentten şampiyon çıkmamasına ilişkin soru üzerine " şampiyon oldu, niye Gençlerbirliği olmasın? Her şey var. her şey olabilir. Ben oynarken sahada şampiyonluk yaşadım, şimdi dışarıda istiyorum. İnanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 11.08.2020
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