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09 Ağustos 2020, Pazar
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'dan 3

Hatay'dan 3 transfer

'in yeni takımı Hatayspor üç bombası birden patlattı. Güney ekibi; , ve ile anlaştı.

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor üç bombası birden patlattı. Güney ekibi; , ve ile anlaştı. Estudiantes'in önemli oyuncusu sağ bek Fegundo Sanchez ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. 10 numara mevkisi de 33 yaşındaki Ruben Riberio ile doldurulacak. Stoper takviyesi ise Yeni Malatyasporlu Arturo Mina ile yapılacak.
  1. 9.8.2020
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