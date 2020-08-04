Süper Lig gündemi (04.08.2020)
Süper Lig takımlarında öne çıkan detayları ve gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okurlarımız için derledik. İşte detaylar...
ALANYASPOR
Sezonun flaş ekibinde yaprak dökümü sürerken Ceyhun ile 2 yıl daha anlaşıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu "Ceyhun bizimle devam ettiği için mutluyuz" dedi.
ANKARAGÜCÜ
Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, geçen sezon yaşadıkları sıkıntıları bu yıl çekmeyeceklerini belirtti. İyi bir kadro kuracaklarını kaydetti.
GAZİANTEP FK
Güneydoğu temsilcisi Maxim'i kadroda tutacak. 30 yaşındaki orta saha ikinci devrede geldiği Gaziantepspor'da 7 gol, 2 asistle müthiş bir katkı sağlamıştı.
HATAYSPOR
Ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, ilk etap kamp çalışmalarına bugün başlıyor. Bordo-beyazlılar, bugün Erzurum'da kampa girecek. 19 Ağustos'a kadar burada çalışacaklar.
ÇAYKUR RİZE
Karadeniz ekibinde sezonun en istikrarlı ismi Dario Melnjak oldu. 34 maçın tamamında oynadı, 3 bin 13 dakika süre aldı. Onu Boldrin ve Talbi takip ediyor.
KARAGÜMRÜK
36 yıllık özlemi sona eren Karagümrük'te şampiyonluk sevinci bitmiyor. Taraftarlar önceki gece uzun konvoylar oluşturarak İstanbul'da şampiyonluk turu attılar.
KASIMPAŞA
Sezonun son bölümünde müthiş bir performans gösteren Fuat Çapa'nın durumu belirsiz. Kasımpaşa taraftarı "Fuat hoca kalmayı hak etti. Umarız bir an önce sorun çözülür" görüşünde.
GENÇLERBİRLİĞİ
Başkent temsilcisinde büyük sürpriz. Hamzaoğlu sonrası herkes Samet Aybaba'nın takımı devralacağını söylüyordu ancak Gençler, Mert Nobre ile anlaştı.
KONYASPOR
Anadolu ekibinde başkan Hilmi Kulluk görevi bırakmıştı. Dün akşam kulüpten yapılan açıklamada, "Hala adayların ortaya çıkmaması, herkesin köşesine çekilmesi, bu sıkıntılı süreci giderek zora sokmaktadır" ifadelerine yer verildi.
KAYSERİSPOR
Süper Lig'de 2019-20 sezonunda Kayserispor rakip filelere 40 gol atarken, kalesinde 72 gol gördü. Sarı- kırmızılılar 7 kafa golü attı. 6 gollerini de penaltıdan kaydetti.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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