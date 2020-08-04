Süper Lig gündemi (04.08.2020) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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gündemi (04.08.2020)

Süper Lig gündemi (04.08.2020)

takımlarında öne çıkan detayları ve gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okurlarımız için derledik. İşte detaylar...

ALANYASPOR
Sezonun flaş ekibinde yaprak dökümü sürerken Ceyhun ile 2 yıl daha anlaşıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu "Ceyhun bizimle devam ettiği için mutluyuz" dedi.

ANKARAGÜCÜ
Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, geçen sezon yaşadıkları sıkıntıları bu yıl çekmeyeceklerini belirtti. İyi bir kadro kuracaklarını kaydetti.

GAZİANTEP FK
Güneydoğu temsilcisi Maxim'i kadroda tutacak. 30 yaşındaki orta saha ikinci devrede geldiği 'da 7 gol, 2 asistle müthiş bir katkı sağlamıştı.

HATAYSPOR
Ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, ilk etap kamp çalışmalarına bugün başlıyor. Bordo-beyazlılar, bugün 'da kampa girecek. 19 Ağustos'a kadar burada çalışacaklar.

ÇAYKUR RİZE
ekibinde sezonun en istikrarlı ismi Dario Melnjak oldu. 34 maçın tamamında oynadı, 3 bin 13 dakika süre aldı. Onu Boldrin ve Talbi takip ediyor.

KARAGÜMRÜK
36 yıllık özlemi sona eren Karagümrük'te şampiyonluk sevinci bitmiyor. Taraftarlar önceki gece uzun konvoylar oluşturarak 'da şampiyonluk turu attılar.

KASIMPAŞA
Sezonun son bölümünde müthiş bir performans gösteren 'nın durumu belirsiz. taraftarı "Fuat hoca kalmayı hak etti. Umarız bir an önce sorun çözülür" görüşünde.

GENÇLERBİRLİĞİ
Başkent temsilcisinde büyük sürpriz. Hamzaoğlu sonrası herkes 'nın takımı devralacağını söylüyordu ancak Gençler, ile anlaştı.

KONYASPOR
Anadolu ekibinde başkan Hilmi Kulluk görevi bırakmıştı. Dün akşam kulüpten yapılan açıklamada, "Hala adayların ortaya çıkmaması, herkesin köşesine çekilmesi, bu sıkıntılı süreci giderek zora sokmaktadır" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİSPOR
Süper Lig'de 2019-20 sezonunda rakip filelere 40 gol atarken, kalesinde 72 gol gördü. Sarı- kırmızılılar 7 kafa golü attı. 6 gollerini de penaltıdan kaydetti.

  1. 4.8.2020
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