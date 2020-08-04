Muhammed’e yakın markaj
Adı Beşiktaş'la anılan ve bonservisi Başakşehir'de bulunan kaleci Muhammed Şengezer, transferiyle ilgili konuştu.
Adı Beşiktaş'la anılan ve bonservisi Başakşehir'de bulunan kaleci Muhammed Şengezer, transferiyle ilgili konuştu. 23 yaşındaki file bekçisi, "Devre arasında Adana Demir'e geldim. Şu anda Başakşehir'in futbolcusuyum. Kulübüm ne derse onu yaparım. Beşiktaş büyük bir kulüp. Böylesine büyük kulüple anılmak güzel bir duygu. Ancak kulübümün ne karar vereceği önemli" diyerek teklifler olursa değerlendirmeye açık olduğunu ifade etti.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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