Muhammed’e yakın markaj

Adı Beşiktaş'la anılan ve bonservisi Başakşehir'de bulunan kaleci Muhammed Şengezer, transferiyle ilgili konuştu. 23 yaşındaki file bekçisi, "Devre arasında Adana Demir'e geldim. Şu anda Başakşehir'in futbolcusuyum. Kulübüm ne derse onu yaparım. Beşiktaş büyük bir kulüp. Böylesine büyük kulüple anılmak güzel bir duygu. Ancak kulübümün ne karar vereceği önemli" diyerek teklifler olursa değerlendirmeye açık olduğunu ifade etti.