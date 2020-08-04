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04 Ağustos 2020, Salı
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Muhammed’e yakın markaj

Muhammed’e yakın markaj

Adı 'la anılan ve bonservisi 'de bulunan kaleci , transferiyle ilgili konuştu.

Adı 'la anılan ve bonservisi 'de bulunan kaleci , transferiyle ilgili konuştu. 23 yaşındaki file bekçisi, "Devre arasında 'e geldim. Şu anda Başakşehir'in futbolcusuyum. Kulübüm ne derse onu yaparım. Beşiktaş büyük bir kulüp. Böylesine büyük kulüple anılmak güzel bir duygu. Ancak kulübümün ne karar vereceği önemli" diyerek teklifler olursa değerlendirmeye açık olduğunu ifade etti.

  1. 4.8.2020
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