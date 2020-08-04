Kanada 20’lik yıldız
İtalyan medyası, siyah-beyazlıların Bologna’da forma giyen 20 yaşındaki Skov Olsen için menajeriyle görüştüğünü yazdı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı yönetim, Diaby'in Sporting Lizbon'a dönecek olmasından dolayı bir kanat oyuncusu arıyor... İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, aradığı ismi Çizme'de buldu. Buna göre Kartal'ın 1 numaralı hedefi Bologna'da forma giyen Skov Olsen. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son birkaç gün içerisinde Beşiktaş'ın oyuncuya olan ilgisi hayli çoğaldı ve siyah-beyazlılar, gerek Olsen gerekse menajeriyle irtibatta bulunmaya başladı. Beşiktaş şu an için Bologna kulübüyle resmi olarak masaya oturmadı.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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