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04 Ağustos 2020, Salı
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20’lik yıldız

Kanada 20’lik yıldız

İtalyan medyası, siyah-beyazlıların ’da forma giyen 20 yaşındaki için menajeriyle görüştüğünü yazdı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı yönetim, Diaby'in 'a dönecek olmasından dolayı bir kanat oyuncusu arıyor... İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, aradığı ismi Çizme'de buldu. Buna göre 'ın 1 numaralı hedefi 'da forma giyen . Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son birkaç gün içerisinde 'ın oyuncuya olan ilgisi hayli çoğaldı ve siyah-beyazlılar, gerek Olsen gerekse menajeriyle irtibatta bulunmaya başladı. Beşiktaş şu an için Bologna kulübüyle resmi olarak masaya oturmadı.

  1. 4.8.2020
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