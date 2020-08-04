Kanada 20’lik yıldız

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı yönetim, Diaby'in Sporting Lizbon'a dönecek olmasından dolayı bir kanat oyuncusu arıyor... İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, aradığı ismi Çizme'de buldu. Buna göre Kartal'ın 1 numaralı hedefi Bologna'da forma giyen Skov Olsen. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son birkaç gün içerisinde Beşiktaş'ın oyuncuya olan ilgisi hayli çoğaldı ve siyah-beyazlılar, gerek Olsen gerekse menajeriyle irtibatta bulunmaya başladı. Beşiktaş şu an için Bologna kulübüyle resmi olarak masaya oturmadı.