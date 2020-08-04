Olunga sürprizi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Olunga sürprizi

Olunga sürprizi

Olunga sürprizi

Burak ’ın Lille’e gitmesiyle boşalan forvete yapılacak harekatında listeye takımında oynayan golcü da girdi.

'ta yeni sezon öncesi takviyelerin en önemli bölgelerinden biri olarak görülen forvet hattına yapılacak harekatı için yeni bir isim gündeme geldi... Japonyanın takımında oynayan 1.93 boyundaki attığı goller ve yaptığı asistlerle göz kamaştırıyor. 26 yaşındaki Kenyalı futbolcu bu sezon takımıyla 8 müsabakaya çıkarken 9 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Kashiwa Reysol ile şimdiye kadar 52 müsabakaya çıkan Olunga 42 gol atıp 12 de asist yaparak toplamda 54 gole direkt etki ederek göz alıcı bir performasa imza attı. Teknik direktör 'ın bitirici forvet istediği ve Michael Olunga için olumlu rapor verdiği gelen bilgiler arasında. 900 bin euro gibi uygun bir bonservis bedeli bulunan Kenyalı forvet milli takımında da 23 maçta 11 gol atma başarısını gösterdi.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımın formasını giyen Michael Olunga 113 karşılaşmaya çıkıp 60 gol, 17 asist üreterek toplamda 77 gole direkt etki etti. Bu periyotta 11 kez sarı kartla cezalandırılan Kenyalı forvet hiç kırmızı kart görmedi.

  1. 4.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Olunga sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA