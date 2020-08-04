Olunga sürprizi
Burak ’ın Lille’e gitmesiyle boşalan forvete yapılacak transfer harekatında listeye Kashiwa Reysol takımında oynayan golcü Michael Olunga da girdi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takviyelerin en önemli bölgelerinden biri olarak görülen forvet hattına yapılacak transfer harekatı için yeni bir isim gündeme geldi... Japonyanın Kashiwa Reysol takımında oynayan 1.93 boyundaki Michael Olunga attığı goller ve yaptığı asistlerle göz kamaştırıyor. 26 yaşındaki Kenyalı futbolcu bu sezon takımıyla 8 müsabakaya çıkarken 9 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Kashiwa Reysol ile şimdiye kadar 52 müsabakaya çıkan Olunga 42 gol atıp 12 de asist yaparak toplamda 54 gole direkt etki ederek göz alıcı bir performasa imza attı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bitirici forvet istediği ve Michael Olunga için olumlu rapor verdiği gelen bilgiler arasında. 900 bin euro gibi uygun bir bonservis bedeli bulunan Kenyalı forvet milli takımında da 23 maçta 11 gol atma başarısını gösterdi.
Profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımın formasını giyen Michael Olunga 113 karşılaşmaya çıkıp 60 gol, 17 asist üreterek toplamda 77 gole direkt etki etti. Bu periyotta 11 kez sarı kartla cezalandırılan Kenyalı forvet hiç kırmızı kart görmedi.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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