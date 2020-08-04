Caner: Teklif bekliyorum!
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren solak yıldız Caner Erkin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı takımın yeni sözleşme teklif ettiği Caner için F.Bahçe ve G.Saray da girişimde bulundu.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren solak yıldız Caner Erkin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı takımın yeni sözleşme teklif ettiği Caner için F.Bahçe ve G.Saray da girişimde bulundu. 31 yaşındaki futbolcunun, yeni sezon öncesi hangi takıma transfer olacağı gündemdeki yerini korurken, Caner'den açıklama geldi. Eşi Şükran Ovalı ile birlikte tatil yapan Caner, transfer konusunda henüz net bir gelişme olmadığını söyledi. Caner, kendisine yöneltilen "Gelecek sezon hangi takımda oynayacaksın?" sorusuna "Bekliyorum hala. Şu anda serbestim. Buralarda geziyorum" yanıtını verdi. N'Sakala ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Caner ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmadı.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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