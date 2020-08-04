Caner: Teklif bekliyorum!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren solak yıldız Caner Erkin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı takımın yeni sözleşme teklif ettiği Caner için F.Bahçe ve G.Saray da girişimde bulundu. 31 yaşındaki futbolcunun, yeni sezon öncesi hangi takıma transfer olacağı gündemdeki yerini korurken, Caner'den açıklama geldi. Eşi Şükran Ovalı ile birlikte tatil yapan Caner, transfer konusunda henüz net bir gelişme olmadığını söyledi. Caner, kendisine yöneltilen "Gelecek sezon hangi takımda oynayacaksın?" sorusuna "Bekliyorum hala. Şu anda serbestim. Buralarda geziyorum" yanıtını verdi. N'Sakala ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Caner ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmadı.