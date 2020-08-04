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04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Caner: Teklif bekliyorum!

Caner: Teklif bekliyorum!

Caner: Teklif bekliyorum!

 ile sözleşmesi sona eren solak yıldız 'in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı takımın yeni sözleşme teklif ettiği Caner için F.Bahçe ve G.Saray da girişimde bulundu.

ile sözleşmesi sona eren solak yıldız 'in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlı takımın yeni sözleşme teklif ettiği Caner için F.Bahçe ve G.Saray da girişimde bulundu. 31 yaşındaki futbolcunun, yeni sezon öncesi hangi takıma olacağı gündemdeki yerini korurken, Caner'den açıklama geldi. Eşi ile birlikte tatil yapan Caner, transfer konusunda henüz net bir gelişme olmadığını söyledi. Caner, kendisine yöneltilen "Gelecek sezon hangi takımda oynayacaksın?" sorusuna "Bekliyorum hala. Şu anda serbestim. Buralarda geziyorum" yanıtını verdi. N'Sakala ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Caner ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

  1. 4.8.2020
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