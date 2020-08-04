Bua transferi askıya alındı

Şampiyonlar Ligi umudunun doğması Beşiktaş'ın transfer planlamasını değiştirdi. Sergen Yalçın'ın daha önceki planı N'Koudou ya da Boyd'dan birisinde ,kurtulup Bua'yla anlaşmaktı. Ancak başarılı teknik adam artık hem N'Koudou hem de Boyd'un gönderilmesini istiyor; ayrıca Bua'dan daha iyisinin alınmasını istiyor. Beşiktaş'a imza atmak için haber bekleyen Bua ise beklediği mesaj gelmediği için rahatsız olmuş durumda.