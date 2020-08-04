Bua transferi askıya alındı
Şampiyonlar Ligi umudunun doğması Beşiktaş'ın transfer planlamasını değiştirdi.
Şampiyonlar Ligi umudunun doğması Beşiktaş'ın transfer planlamasını değiştirdi. Sergen Yalçın'ın daha önceki planı N'Koudou ya da Boyd'dan birisinde ,kurtulup Bua'yla anlaşmaktı. Ancak başarılı teknik adam artık hem N'Koudou hem de Boyd'un gönderilmesini istiyor; ayrıca Bua'dan daha iyisinin alınmasını istiyor. Beşiktaş'a imza atmak için haber bekleyen Bua ise beklediği mesaj gelmediği için rahatsız olmuş durumda.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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