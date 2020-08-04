Bua transferi askıya alındı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Bua transferi askıya alındı

transferi askıya alındı

Bua transferi askıya alındı

 Ligi umudunun doğması 'ın planlamasını değiştirdi.

Ligi umudunun doğması 'ın planlamasını değiştirdi. 'ın daha önceki planı N'Koudou ya da Boyd'dan birisinde ,kurtulup 'yla anlaşmaktı. Ancak başarılı teknik adam artık hem N'Koudou hem de Boyd'un gönderilmesini istiyor; ayrıca Bua'dan daha iyisinin alınmasını istiyor. Beşiktaş'a imza atmak için haber bekleyen Bua ise beklediği mesaj gelmediği için rahatsız olmuş durumda.

  1. 4.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bua transferi askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA