Beşiktaş Diaby yerine transfer edeceği ismi buldu! İtalya'dan gelecek...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, gündemine önemli bir ismi aldı. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Diaby'i Portekiz kulübüne gönderecek Kartal, rotasını Serie A'nın yıldız ismine çevirdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Diaby'in Sporting Lizbon'a dönecek olmasından dolayı bir kanat oyuncusu arıyor.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, aradığı ismi Çizme'de buldu. Buna göre Kartal'ın 1 numaralı hedefi Bologna'da forma giyen Skov Olsen.
BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPACAKSA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son birkaç saatte Beşiktaş'ın oyuncuya olan ilgisi hayli çoğaldı ve siyah beyazlılar, gerek Olsen gerekse menajeriyle irtibatta bulunmaya başladı.
BOLOGNA TEK ŞARTLA MASAYA OTURACAK
Öte yandan geçtiğimiz yaz transfer sezonunda FC Nordsjaelland'dan 6 milyon euro bedelle Bologna'ya geçen oyuncu için kulübü, bu miktardan daha yüksek bir rakam talep edecek. Beşiktaş şu an için Bologna kulübüyle resmi olarak masaya oturmuş değil ve alternatif transfer seçeneklerine yönelecek.
- 03.08.2020
- Güncelleme: 03.08.2020 11:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Diaby yerine transfer edeceği ismi buldu! İtalya'dan gelecek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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