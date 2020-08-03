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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Diaby'in yerine onu istiyor! Serie A'nın yıldızı...

Diaby yerine edeceği ismi buldu! İtalya'dan gelecek...

Beşiktaş Diaby yerine transfer edeceği ismi buldu! İtalya'dan gelecek...

'ta son dakika haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, gündemine önemli bir ismi aldı. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Diaby'i Portekiz kulübüne gönderecek Kartal, rotasını Serie A'nın yıldız ismine çevirdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına hız veren , Diaby'in Sporting Lizbon'a dönecek olmasından dolayı bir kanat oyuncusu arıyor.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, aradığı ismi Çizme'de buldu. Buna göre Kartal'ın 1 numaralı hedefi Bologna'da forma giyen .

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPACAKSA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son birkaç saatte Beşiktaş'ın oyuncuya olan ilgisi hayli çoğaldı ve siyah beyazlılar, gerek Olsen gerekse menajeriyle irtibatta bulunmaya başladı.

BOLOGNA TEK ŞARTLA MASAYA OTURACAK
Öte yandan geçtiğimiz yaz transfer sezonunda FC Nordsjaelland'dan 6 milyon euro bedelle Bologna'ya geçen oyuncu için kulübü, bu miktardan daha yüksek bir rakam talep edecek. Beşiktaş şu an için Bologna kulübüyle resmi olarak masaya oturmuş değil ve alternatif transfer seçeneklerine yönelecek.

  1. 03.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 11:22
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