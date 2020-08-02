Hatayspor gözünü Arjantin’e çevirdi - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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gözünü ’e çevirdi

Hatayspor gözünü Arjantin’e çevirdi

1. 'in şampiyonu , çalışmalarına başladı. tecrübeli bir sağ bek kazandırmak isteyen Anadolu ekibi, pazarına yöneldi.

1. 'in şampiyonu , çalışmalarına başladı. tecrübeli bir sağ bek kazandırmak isteyen Anadolu ekibi, pazarına yöneldi. Bordo-beyazlılar bonservisleri elinde olan Facundo Sanchez (30) ve Ezequiel Schelotto'nun (31) menajerleriyle irtibata geçti. İki tecrübeli ismin ücret talepleri araştırıldı.
  1. 2.8.2020
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