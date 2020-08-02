Championship’ten BB Erzurumspor’a! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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Championship’ten BB Erzurumspor’a!

Championship’ten BB Erzurumspor’a!

'in yeni ekibi Erzurum, ilk bombasını 'den patlatacak. Mavi-beyazlılar, 'dan ayrılan 'ya talip oldu.

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurum, ilk bombasını 'den patlatacak. Mavi-beyazlılar, 'dan ayrılan 'ya talip oldu. 28 yaşındaki Kongolu Ada'da 37 maçta 3 gol atıp, 5 de asist yaptı. Genellikle sağ açıkta oynayan Kachunga sol açık ve santrforda da görev yapabiliyor.
  1. 2.8.2020
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