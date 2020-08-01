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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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'dan 'a veda mesajı

Maicon'dan Galatasaray'a veda mesajı

'ın ekiplerinden 'a sattığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu , hesabından veda mesajı yayımladı.

'la bağlarını kopararak ekiplerinden 'a bonservisiyle transfer olan , hesabından veda mesajı yayımladı.

31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia 'dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum..."

  1. 01.08.2020
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