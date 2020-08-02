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02 Ağustos 2020, Pazar
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kalıyor Vefa’yı istiyoruz

Şenol Can kalıyor Vefa’yı istiyoruz

Karagümrük Başkanı , çok iyi bir takım kuracaklarını açıkladı. Kısa sürede kaliteli transferler yapacağının sözünü veren Hurma, " hocamız başarılı oldu, kendisiyle devam edeceğiz" diye konuştu.

Karagümrük Başkanı , çok iyi bir takım kuracaklarını açıkladı. Kısa sürede kaliteli transferler yapacağının sözünü veren Hurma, " hocamız başarılı oldu, kendisiyle devam edeceğiz" diye konuştu. Maçlarını oynadıkları Vefa Stadyumu'nda kalmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Hurma, "İzin çıkmazsa Olimpiyat'a veya 'a gideceğiz" dedi.
  1. 2.8.2020
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