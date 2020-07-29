Hatayspor’da üç aday - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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’da üç aday

Hatayspor’da üç aday

 Lig'in yeni ekibi , üç görüşüyor. , " ile görüştük ama henüz anlaşmadık. Yerli ve yabancılar arasında ve Prosinecki var" diye konuştu.

Lig'in yeni ekibi , üç görüşüyor. , " ile görüştük ama henüz anlaşmadık. Yerli ve yabancılar arasında ve Prosinecki var" diye konuştu. Sunar, Granada'dan ayrılan sol bek içinse "Çok sevdiğimiz birisi ve hemşehrimiz. 'da görmek isteriz fakat çok yüksek ücretlere oynuyor. Fedakarlık yapması gerek" diye konuştu.

  1. 29.7.2020
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