Hatayspor’da üç aday
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, üç teknik direktörle görüşüyor. Yönetici Ethem Sunar, "Ömer Erdoğan ile görüştük ama henüz anlaşmadık. Yerli ve yabancılar arasında Bayram Bektaş ve Prosinecki var" diye konuştu.
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, üç teknik direktörle görüşüyor. Yönetici Ethem Sunar, "Ömer Erdoğan ile görüştük ama henüz anlaşmadık. Yerli ve yabancılar arasında Bayram Bektaş ve Prosinecki var" diye konuştu. Sunar, Granada'dan ayrılan sol bek İsmail Köybaşı içinse "Çok sevdiğimiz birisi ve hemşehrimiz. Hatay'da görmek isteriz fakat çok yüksek ücretlere oynuyor. Fedakarlık yapması gerek" diye konuştu.
- 29.7.2020
- Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov
- Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...
- Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! N'Sakala'dan flaş paylaşım
- Son dakika haberleri: Büyük transfer krizi! Galatasaray'ın elinde kaldı...
- Survivor Aycan Yanaç'a Türkiye'den sürpriz talip!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hatayspor’da üç aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.