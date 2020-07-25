Göztepe 3-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Napoleoni (P), Berkan Emir (P) ve Mossoro kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Fernando'dan geldi.

Bu skorun ardından Göztepe puanını 42'ye yükseltirken, Demir Grup Sivasspor 60 puan ile 4. sırada sezonu tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Berkan'ın soldan ortasında kale sahasında Atınç kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.



28'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Tripic, Barış'ın müdahalesiyle yerde kaldı. İlk anda pozisyona devam diyen hakem Ali Şansalan VAR uyarısının ardından beyaz noktayı gösterdi. 31'inci dakikada atışı kullanan Napoleoni fileleri havalandırdı: 1-0.



41'inci dakikada ceza yayında Mert Hakan'ın yerden sert şutunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.



43'üncü dakikada bu kez Emre Kılınç ceza sahasının solundan denedi. Kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı güçlükçe çeldi.



İlk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya iyi başlayan Sivasspor 49'uncu dakikada eşitlik sayısını buldu. Mert Hakan'ın soldan kornerinde ön direkte Fernando kafayla skora denge getirdi: 1-1.



54'üncü dakikada Tripic'in soldan nefis ortasında kale sahasında Mossoro bomboş pozisyonda kafayı vurdu: 2-1.



68'inci dakikada Berkan sağdan korneri ortaladı. Arka direkte Atınç'ın kafa şutunda yere çarpan top üstten az farkla dışarı çıktı.



79'uncu dakikada Soner'in ceza yayının gerisinden sert vurdu, üstten aut.



81'inci dakikada Yasin'den topu alan Skuletic'in yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.



90+3'üncü dakikada Camara'nın Halil'i düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Berkan gole çevirdi: 3-1.