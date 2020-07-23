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23 Temmuz 2020, Perşembe
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’de düşme hattı yanıyor!

Süper Lig’de düşme hattı yanıyor!

'de 34. ve son hafta maçlarının ardından Denizlispor, Rizespor, ve kulüplerinden biri lige veda edecek. İşte son durum...

Süper Lig'de Ankaragücü küme düşen ilk takım oldu. Son hafta öncesinde, Denizlispor, Rizespor, ve arasından iki takım daha 1. Lig'in yolunu tutacak

DÖRT TAKIMIN İKİLİ AVERAJINDA SON DURUM

DENİZLİSPOR
Yeni Malatyaspor: 1-5 / 2-0 (Malatyaspor üstün)

Rizespor: 2-0 / 2-2 (Denizlispor üstün)

Kayserispor: 1-1 / 0-1 (Kayserispor üstün)

Ç. RİZESPOR
Denizlispor: 0-2 / 2-2 (Denizlispor üstün)

Yeni Malatyaspor: 2-0 / 3-0 (Rizespor üstün)

Kayserispor: 0-1 / 3-2 (Genel averaj geçerli)

Y. MALATYASPOR
Denizlispor: 5-1 / 0-2 (Yeni Malatyaspor üstün)

Ç. Rizespor: 0-2 / 0-3 (Rizespor üstün)

Kayserispor: 4-0 / 1-2 (Yeni Malatyaspor üstün)

KAYSERİSPOR
Denizlispor: 1-1 / 1-0 (Kayserispor üstün)

Yeni Malatyaspor: 0-4 / 2-1 (Yeni Malatyaspor üstün)

Ç. Rizespor: 1-0 / 2-3 (Genel averaj geçerli)

  1. 23.7.2020
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