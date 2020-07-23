Süper Lig’de düşme hattı yanıyor!

Süper Lig'de Ankaragücü küme düşen ilk takım oldu. Son hafta öncesinde, Denizlispor, Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor arasından iki takım daha TFF 1. Lig'in yolunu tutacak

DÖRT TAKIMIN İKİLİ AVERAJINDA SON DURUM



DENİZLİSPOR

Yeni Malatyaspor: 1-5 / 2-0 (Malatyaspor üstün)

Rizespor: 2-0 / 2-2 (Denizlispor üstün)

Kayserispor: 1-1 / 0-1 (Kayserispor üstün)

Ç. RİZESPOR

Denizlispor: 0-2 / 2-2 (Denizlispor üstün)

Yeni Malatyaspor: 2-0 / 3-0 (Rizespor üstün)

Kayserispor: 0-1 / 3-2 (Genel averaj geçerli)

Y. MALATYASPOR

Denizlispor: 5-1 / 0-2 (Yeni Malatyaspor üstün)

Ç. Rizespor: 0-2 / 0-3 (Rizespor üstün)

Kayserispor: 4-0 / 1-2 (Yeni Malatyaspor üstün)

KAYSERİSPOR

Denizlispor: 1-1 / 1-0 (Kayserispor üstün)

Yeni Malatyaspor: 0-4 / 2-1 (Yeni Malatyaspor üstün)

Ç. Rizespor: 1-0 / 2-3 (Genel averaj geçerli)