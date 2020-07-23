Süper Lig’de düşme hattı yanıyor!
Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının ardından Denizlispor, Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor kulüplerinden biri lige veda edecek. İşte son durum...
Süper Lig'de Ankaragücü küme düşen ilk takım oldu. Son hafta öncesinde, Denizlispor, Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor arasından iki takım daha TFF 1. Lig'in yolunu tutacak
DÖRT TAKIMIN İKİLİ AVERAJINDA SON DURUM
DENİZLİSPOR
Yeni Malatyaspor: 1-5 / 2-0 (Malatyaspor üstün)
Rizespor: 2-0 / 2-2 (Denizlispor üstün)
Kayserispor: 1-1 / 0-1 (Kayserispor üstün)
Ç. RİZESPOR
Denizlispor: 0-2 / 2-2 (Denizlispor üstün)
Yeni Malatyaspor: 2-0 / 3-0 (Rizespor üstün)
Kayserispor: 0-1 / 3-2 (Genel averaj geçerli)
Y. MALATYASPOR
Denizlispor: 5-1 / 0-2 (Yeni Malatyaspor üstün)
Ç. Rizespor: 0-2 / 0-3 (Rizespor üstün)
Kayserispor: 4-0 / 1-2 (Yeni Malatyaspor üstün)
KAYSERİSPOR
Denizlispor: 1-1 / 1-0 (Kayserispor üstün)
Yeni Malatyaspor: 0-4 / 2-1 (Yeni Malatyaspor üstün)
Ç. Rizespor: 1-0 / 2-3 (Genel averaj geçerli)
- 23.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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