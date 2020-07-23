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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Tunalı mezarı başında anıldı

Tunalı mezarı başında anıldı

'ın efsane isimlerinden vefatının 20. yılında kabri başında anıldı.

'ın efsane isimlerinden vefatının 20. yılında kabri başında anıldı. Kulübün sitesinden "Merhum Yusuf Tunaoğlu, vefatının 20. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Başkanımız 'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi." denildi.
  1. 23.7.2020
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