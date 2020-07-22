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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

'in 34. ve son haftasında ile karşılaşacak , kritik mücadelenin hazırlıklarına Ümraniye 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

, 'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada turnuva maçları ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 22.07.2020
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