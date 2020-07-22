Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş, kritik mücadelenin hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada turnuva maçları ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
- 22.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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