Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte sezonun son 9 karşılaşmasında düdük çalacak hakemler...
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 24, 25, 26 ve 27 Temmuz'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla sona erecek. Küme düşen son 2 takımın belli olacağı kader maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından açıklandı.
İşte 34. hafta maçlarının hakemleri:
Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan
Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek
Denizlispor-Ankaragücü: Alper Ulusoy
Konyaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat
Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
Fenerbahça-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
Kasımpaşa-Başakşehir: Fırat Aydınus
- 21.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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