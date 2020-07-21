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21 Temmuz 2020, Salı
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'de 34. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı!

 Cemil Usta Sezonu 34. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte sezonun son 9 karşılaşmasında düdük çalacak hakemler...

'de 2019-2020 sezonu 24, 25, 26 ve 27 Temmuz'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla sona erecek. Küme düşen son 2 takımın belli olacağı kader maçlarını yönetecek hakemler tarafından açıklandı.

İşte 34. hafta maçlarının hakemleri:

Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

Denizlispor-Ankaragücü: Alper Ulusoy

Konyaspor-Alanyaspor: Serkan

Kayserispor-Trabzonspor:

Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Fenerbahça-Çaykur Rizespor:

Kasımpaşa-Başakşehir:

  1. 21.07.2020
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