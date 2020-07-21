Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 24, 25, 26 ve 27 Temmuz'da oynanacak 34. hafta maçlarıyla sona erecek. Küme düşen son 2 takımın belli olacağı kader maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından açıklandı.



İşte 34. hafta maçlarının hakemleri:

Antalyaspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan

Gençlerbirliği-Beşiktaş: Bahattin Şimşek

Denizlispor-Ankaragücü: Alper Ulusoy

Konyaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat

Kayserispor-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

Fenerbahça-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Kasımpaşa-Başakşehir: Fırat Aydınus