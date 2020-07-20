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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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'in en şaibeli sezonu!

Süper Lig'in en şaibeli sezonu!

'in şampiyonluğa ulaştığı 2019-2020 sezonu tarihe "En şaibeli sezon" olarak geçti. Başakşehir sezon boyunca perde arkasındaki güçlerce kollandı.

'in şampiyonluğa ulaştığı 2019-2020 sezonu tarihe "En şaibeli sezon" olarak geçti. Başakşehir sezon boyunca perde arkasındaki güçlerce kollandı. Hakemler kimi maçlarda adeta Başakşehir'in sahadaki 12'nci oyuncusu gibi hareket etti. Örneğin 26. haftadaki kritik -Başakşehir maçında Nwakaeme'nin düşürüldüğü pozisyonda Trabzon'un buz gibi penaltısı verilmedi. 28. haftadaki A.Gücü-Başakşehir maçında ise başkent ekibinin attığı ikinci gol verilmeyerek Başakşehir'in önü iyice açılmış oldu.

  1. 20.7.2020
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