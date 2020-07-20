Süper Lig'in en şaibeli sezonu!
Başakşehir'in şampiyonluğa ulaştığı 2019-2020 sezonu tarihe "En şaibeli sezon" olarak geçti. Başakşehir sezon boyunca perde arkasındaki güçlerce kollandı.
Başakşehir'in şampiyonluğa ulaştığı 2019-2020 sezonu tarihe "En şaibeli sezon" olarak geçti. Başakşehir sezon boyunca perde arkasındaki güçlerce kollandı. Hakemler kimi maçlarda adeta Başakşehir'in sahadaki 12'nci oyuncusu gibi hareket etti. Örneğin 26. haftadaki kritik Trabzon-Başakşehir maçında Nwakaeme'nin düşürüldüğü pozisyonda Trabzon'un buz gibi penaltısı verilmedi. 28. haftadaki A.Gücü-Başakşehir maçında ise başkent ekibinin attığı ikinci gol verilmeyerek Başakşehir'in önü iyice açılmış oldu.
- 20.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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