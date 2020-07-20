Süper Lig'in en şaibeli sezonu!

Başakşehir'in şampiyonluğa ulaştığı 2019-2020 sezonu tarihe "En şaibeli sezon" olarak geçti. Başakşehir sezon boyunca perde arkasındaki güçlerce kollandı. Hakemler kimi maçlarda adeta Başakşehir'in sahadaki 12'nci oyuncusu gibi hareket etti. Örneğin 26. haftadaki kritik Trabzon-Başakşehir maçında Nwakaeme'nin düşürüldüğü pozisyonda Trabzon'un buz gibi penaltısı verilmedi. 28. haftadaki A.Gücü-Başakşehir maçında ise başkent ekibinin attığı ikinci gol verilmeyerek Başakşehir'in önü iyice açılmış oldu.