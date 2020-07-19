Alex Telles'ten Selçuk İnan'a veda! İşte o sözler - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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'ten 'a veda! İşte o sözler

Alex Telles'ten Selçuk İnan'a veda! İşte o sözler

Bir dönem forması giyen , hayatını noktaladığını açıklayan 'a veda etti. Yıldız futbolcu, hesabından yaptığı paylaşımda duygusal sözler kullandı.

Uzun yıllar formasına hizmet eden , maçının ardından aktif kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve Selçuk İnan'la takım arkadaşlığı yapan hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Selçuk İnan'ın en iyi örneklerden biri olduğunu ifade eden Telles yaptığı paylaşımda, "Ülkesinden ilk kez Avrupa'ya gelen genç bir oyuncu için en iyi örneklerden biriydin, Kaptan. Galatasaray'da futbola ve hayata dair verdiğin tavsiyeleri hayatım boyunca kalbimde taşayacağım. Yeni hayatında başarılar diliyorum, her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

  1. 20.07.2020
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