Alex Telles'ten Selçuk İnan'a veda! İşte o sözler

Uzun yıllar Galatasaray formasına hizmet eden Selçuk İnan, Göztepe maçının ardından aktif futbol kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve Selçuk İnan'la takım arkadaşlığı yapan Alex Telles sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Selçuk İnan'ın en iyi örneklerden biri olduğunu ifade eden Telles yaptığı paylaşımda, "Ülkesinden ilk kez Avrupa'ya gelen genç bir oyuncu için en iyi örneklerden biriydin, Kaptan. Galatasaray'da futbola ve hayata dair verdiğin tavsiyeleri hayatım boyunca kalbimde taşayacağım. Yeni hayatında başarılar diliyorum, her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:



