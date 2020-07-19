Alex Telles'ten Selçuk İnan'a veda! İşte o sözler
Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles, futbol hayatını noktaladığını açıklayan Selçuk İnan'a veda etti. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygusal sözler kullandı.
Uzun yıllar Galatasaray formasına hizmet eden Selçuk İnan, Göztepe maçının ardından aktif futbol kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve Selçuk İnan'la takım arkadaşlığı yapan Alex Telles sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Selçuk İnan'ın en iyi örneklerden biri olduğunu ifade eden Telles yaptığı paylaşımda, "Ülkesinden ilk kez Avrupa'ya gelen genç bir oyuncu için en iyi örneklerden biriydin, Kaptan. Galatasaray'da futbola ve hayata dair verdiğin tavsiyeleri hayatım boyunca kalbimde taşayacağım. Yeni hayatında başarılar diliyorum, her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
- 20.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alex Telles'ten Selçuk İnan'a veda! İşte o sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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