Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Dört gollü düelloda kazanan yok!

2-2 | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

'in iki rahat ekibi ve 'nın mücadelesinde kazanan çıkmadı. Gol düellosuna sahne olan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Gaziantep FK bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 7'ye çıkardı.

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ligin iki rahat ekibinin 4 gollü düellosu 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Gaziantep'in gollerini 6'da ve 78'de Alexandru Maxim atarken, konuk takımın golleri 13 ve 37'de Mame Thiam'dan geldi.

Pandemi dönüşü ligde mağlup olmayan tek takım konumundaki Gaziantep, yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken, puanını da 43'e yükseltti.

Kümede kalmayı geçen hafta garantileyen Kasımpaşa ise puanını 40'a çıkardı.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 00:25
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