Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in iki rahat ekibi Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın mücadelesinde kazanan çıkmadı. Gol düellosuna sahne olan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Gaziantep FK bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 7'ye çıkardı.
Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ligin iki rahat ekibinin 4 gollü düellosu 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi Gaziantep'in gollerini 6'da Muhammet Demir ve 78'de Alexandru Maxim atarken, konuk takımın golleri 13 ve 37'de Mame Thiam'dan geldi.
Pandemi dönüşü ligde mağlup olmayan tek takım konumundaki Gaziantep, yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken, puanını da 43'e yükseltti.
Kümede kalmayı geçen hafta garantileyen Kasımpaşa ise puanını 40'a çıkardı.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 00:25
- Seri'den flaş transfer açıklaması! "Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım"
- Son dakika: Selçuk İnan futbolu bıraktı! Yeni görevini Fatih Terim açıkladı
- Lille'de 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
- TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da
- Fatih Terim'den flaş sözler! "Böyle gitmez dedim"
- Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz...
- Galatasaray ve Göztepe masaya oturuyor! Maç sonrası transfer görüşmesi...
- Beşiktaş savunmayı yeniden inşa ediyor! 2 ayrılık 2 transfer
- Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
- Galatasaray taraftarından Arda Turan resti! "O gelmezse..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.