Arda Turan’la görüşmedik

Galatasaray Kulübü, dün akşam resmi siteden bir açıklama yayımlayarak Arda Turan iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir" ifadeleri kullanıldı.