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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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’la görüşmedik

Arda Turan’la görüşmedik

 Kulübü, dün akşam resmi siteden bir açıklama yayımlayarak iddialarını yalanladı.

Kulübü, dün akşam resmi siteden bir açıklama yayımlayarak iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Başkanımız ile 'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve konuşması gerçekleşmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

  1. 18.7.2020
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