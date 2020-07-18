Gelecek bu karede - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Gelecek bu karede

Gelecek bu karede

Gelecek bu karede

'nin kaçmasıyla birlikte gelecek sezondan itibaren kadroyu daha genç ve düşük maliyetli hale getirmeye uğraşacak.

, 'nin kaçmasıyla birlikte gelecek sezondan itibaren kadroyu daha genç ve düşük maliyetli hale getirmeye uğraşacak. de bu sebeple akademiye büyük önem veriyor. Sarı-kırmızılı takımın geleceği işte bu karede yatıyor.

  1. 18.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gelecek bu karede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA