Gelecek bu karede

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin kaçmasıyla birlikte gelecek sezondan itibaren kadroyu daha genç ve düşük maliyetli hale getirmeye uğraşacak. Fatih Terim de bu sebeple akademiye büyük önem veriyor. Sarı-kırmızılı takımın geleceği işte bu karede yatıyor.