Belhanda ev aldı
Cimbom gelecek sezon pahalı yıldızlarını elinden çıkarmak istiyor. Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ile birlikte Younes Belhanda'nın da adı ayrılacaklar arasında anılıyordu.
Cimbom gelecek sezon pahalı yıldızlarını elinden çıkarmak istiyor. Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ile birlikte Younes Belhanda'nın da adı ayrılacaklar arasında anılıyordu. Ancak Faslı yıldızın, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi. Öyle ki 30 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da lüks bir villa satın aldığı öğrenildi. Belhanda, daha önce de sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini tamamlamak istediğini söylemişti. Cimbom ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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