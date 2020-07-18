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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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ev aldı

Belhanda ev aldı

Cimbom gelecek sezon pahalı yıldızlarını elinden çıkarmak istiyor. , ile birlikte Younes 'nın da adı ayrılacaklar arasında anılıyordu.

Cimbom gelecek sezon pahalı yıldızlarını elinden çıkarmak istiyor. , ile birlikte Younes 'nın da adı ayrılacaklar arasında anılıyordu. Ancak Faslı yıldızın, 'dan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi. Öyle ki 30 yaşındaki oyuncunun 'da lüks bir villa satın aldığı öğrenildi. Belhanda, daha önce de sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini tamamlamak istediğini söylemişti. Cimbom ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

  1. 18.7.2020
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