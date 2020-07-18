Serdar’a kanca

Sarı-kırmızılılar gelecek sezon yerli kadrosunu genişletmek için çabalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın istediği isimlerden biri de Serdar Dursun... Darmstadt ile olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki forvetle Trabzonspor da ilgileniyor. Alman temsilcisi ile 1 yıl daha kontratı bulunan Serdar 'gönderilecekler listesine' konuldu. Hatta Darmstadt, Serdar Dursun'un fotoğraflarını afişlerden çıkardı. Bonservisi için 1 milyon euro isteniyor. Cimbom, 1.90 boyundaki tecrübeli forvet oyuncusunu renklerine katarak hem yerli hem de hücum yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.