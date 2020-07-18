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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Serdar’a kanca

Serdar’a kanca

, ’ın 1.90’lık tecrübeli forvetinin peşine düştü.

Sarı-kırmızılılar gelecek sezon yerli kadrosunu genişletmek için çabalarını sürdürüyor. 'ın istediği isimlerden biri de ... ile olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki forvetle da ilgileniyor. Alman temsilcisi ile 1 yıl daha kontratı bulunan Serdar 'gönderilecekler listesine' konuldu. Hatta Darmstadt, Serdar Dursun'un fotoğraflarını afişlerden çıkardı. Bonservisi için 1 milyon euro isteniyor. Cimbom, 1.90 boyundaki tecrübeli forvet oyuncusunu renklerine katarak hem yerli hem de hücum yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

  1. 18.7.2020
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