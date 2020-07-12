Fenerbahçe 1-2 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 2-1 kazandı.

Ligde 4 maç sonra kazanan Yiğidoların galibiyet gollerini 9'da Arouna Kone (pen.) ile 44'te Emre Kılınç kaydetti.

Ligde evindeki 4 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 27. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Puanını 57'ye yükselten 3. sıradaki Sivasspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük bir avantaj elde etti.

S0 puanla 7. sırada kalan sarı-lacivertliler ise Avrupa kupaları yolunda ağır yara alırken, ligi 3'üncü bitirme şansını da kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Ferdi'nin pasıyla solda buluşan Hasan Ali'nin ortasına iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



7'nci dakikada Claudemir'in savunma arkasına hareketlenen ve ceza sahası içine giren Emre Kılınç, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunmada yer alan Ozan Tufan'dan sıyrılırken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.



9'uncu dakikada topun başına geçen Kone'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



14'üncü dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içine hareketlenen Kone'nin bekletmeden sert vuruşunda top auta çıktı.



16'ncı dakikada Hasan Ali'nin soldan ortasına iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



27'nci dakikada Falette'in uzu pasında savunma arkasına sarkıp kaleci Samassa'dan önce topu göğsüyle alan Deniz Türüç'ün ceza sası sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.



44'üncü dakikada kaleci Samassa'nın uzun vuruşunda Yatabare'nin rakip sahada aşırttığı topta savunmanın arkasına sarkan Emre Kılınç, kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Emre Kılınç'ın vuruşunda top Altay'ın yanından ağlara gitti: 1-2.

51'inci dakikada Samassa'nın vuruşunda rakip sahada topa iyi yükselen Yatabare, topu savunma arkasına aşırdı. Topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda Hasan Ali müdahale ederek topu kornere gönderdi.



52'nci dakikada Mert Hakan'ın ortasında ceza sahası içinde bulunan Aaron, kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak Altay'da kaldı.



70'inci dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



90'ıncı dakikada Dirar'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



90+2'nci dakikada Ferdi'nin arka direğe ortasında topla buluşan Allahyar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



90+3'üncü dakikada Tolga Ciğerci'nin ortasında ön direkte iyi yükselen Allahyar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.