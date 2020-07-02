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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Zirve alev alev

Zirve alev alev

Cumartesi günü lider , ’da üç puan kovalayacak. Ancak Başakşehir’de Visca, Mahmut ve Aleksic’in cezalı olması ’u kara kara düşündürüyor. Pazar günü ise 'da adeta final gibi bir derbi oynanacak. Artık puan kaybına tahammülü olmayan G.Saray ile lig ikincisi yılın maçında karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR
Antalya 11 maçtır yenilmiyor
ekibinde sakatlıkları bulunan Podolski ve oynayacak duruma geldi. Hakan Özmert ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 'nın 11 maçtır yenilgi yüzü görmemesi de bu maçı daha ilginç hale getirecek.

Başakşehir sonlarda takılıyor
son yıllarda final haftalarında başarısız olma şanssızlığını bu kez bitirmek istese de Visca, Mahmut ve Aleksic'in yokluğu teknik direktör 'un işini bir hayli zorlaştıracak gibi görünüyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR
Fırtına'nın liderlik hesabı
Başakşehir'in cumartesi günü puan kaybetmesi halinde ve 'un iştahı iyice kabaracak. Bu durumda Trabzon derbiyi kazanırsa liderlik koltuğunu geri alacak. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi için mutlak kazanmak isteyecek.

Aslan'da 5 eksik, 1 belirsiz
Cimbom'da Muslera, Andone, Lemina, ve Falcao yok; Marcao'nun durumu belirsiz. 'da Nwakaeme ve Ekuban iyileşti. İkisi de derbide oynayacak. Pereira ve Hosseini ise cezalı.

  1. 2.7.2020
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