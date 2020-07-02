Zirve alev alev
Cumartesi günü lider Başakşehir, Antalya’da üç puan kovalayacak. Ancak Başakşehir’de Visca, Mahmut ve Aleksic’in cezalı olması Okan Buruk’u kara kara düşündürüyor. Pazar günü ise İstanbul'da adeta final gibi bir derbi oynanacak. Artık puan kaybına tahammülü olmayan G.Saray ile lig ikincisi Trabzon yılın maçında karşı karşıya gelecek.
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR
Antalya 11 maçtır yenilmiyor
Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Podolski ve Sinan Gümüş oynayacak duruma geldi. Hakan Özmert ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Antalya'nın 11 maçtır yenilgi yüzü görmemesi de bu maçı daha ilginç hale getirecek.
Başakşehir sonlarda takılıyor
Başakşehir son yıllarda final haftalarında başarısız olma şanssızlığını bu kez bitirmek istese de Visca, Mahmut ve Aleksic'in yokluğu teknik direktör Okan Buruk'un işini bir hayli zorlaştıracak gibi görünüyor.
GALATASARAY-TRABZONSPOR
Fırtına'nın liderlik hesabı
Başakşehir'in cumartesi günü puan kaybetmesi halinde Galatasaray ve Trabzon'un iştahı iyice kabaracak. Bu durumda Trabzon derbiyi kazanırsa liderlik koltuğunu geri alacak. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi için mutlak kazanmak isteyecek.
Aslan'da 5 eksik, 1 belirsiz
Cimbom'da Muslera, Andone, Lemina, Adem Büyük ve Falcao yok; Marcao'nun durumu belirsiz. Trabzonspor'da Nwakaeme ve Ekuban iyileşti. İkisi de derbide oynayacak. Pereira ve Hosseini ise cezalı.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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