Zirve alev alev

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR

Antalya 11 maçtır yenilmiyor

Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Podolski ve Sinan Gümüş oynayacak duruma geldi. Hakan Özmert ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Antalya'nın 11 maçtır yenilgi yüzü görmemesi de bu maçı daha ilginç hale getirecek.

Başakşehir sonlarda takılıyor

Başakşehir son yıllarda final haftalarında başarısız olma şanssızlığını bu kez bitirmek istese de Visca, Mahmut ve Aleksic'in yokluğu teknik direktör Okan Buruk'un işini bir hayli zorlaştıracak gibi görünüyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR

Fırtına'nın liderlik hesabı

Başakşehir'in cumartesi günü puan kaybetmesi halinde Galatasaray ve Trabzon'un iştahı iyice kabaracak. Bu durumda Trabzon derbiyi kazanırsa liderlik koltuğunu geri alacak. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi için mutlak kazanmak isteyecek.

Aslan'da 5 eksik, 1 belirsiz

Cimbom'da Muslera, Andone, Lemina, Adem Büyük ve Falcao yok; Marcao'nun durumu belirsiz. Trabzonspor'da Nwakaeme ve Ekuban iyileşti. İkisi de derbide oynayacak. Pereira ve Hosseini ise cezalı.