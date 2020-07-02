Adebayor yine kulüpsüz kaldı

Süper Lig'de Başakşehir ve Kayserispor formalarını giyen Emmanuel Adebayor, şubat ayında transfer olduğu Paraguay ekibi Olimpia ile yollarını ayırdı. 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı. Adebayor, Olimpia'da 4 maça çıkabildi ve gol atamadı. Tecrübeli futbolcu, salgın nedeniyle ülkesi Togo'da bulunuyor.