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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Adebayor yine kulüpsüz kaldı

Adebayor yine kulüpsüz kaldı

 Lig'de ve formalarını giyen , şubat ayında olduğu Paraguay ekibi ile yollarını ayırdı.

Lig'de ve formalarını giyen , şubat ayında olduğu Paraguay ekibi ile yollarını ayırdı. 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı. Adebayor, Olimpia'da 4 maça çıkabildi ve gol atamadı. Tecrübeli futbolcu, salgın nedeniyle ülkesi Togo'da bulunuyor.

  1. 2.7.2020
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