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07 Haziran 2020, Pazar
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Hakemlerin hepsi negatif

Hakemlerin hepsi negatif

, üst klasman hakemlerine uygulanan corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerine uygulanan corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan duyuruda, "Tüm hakemlerimizin testleri negatif sonuçlanmıştır" denildi.

  1. 7.6.2020
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