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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Türk devletlerini spor buluşturuyor! "" başlıyor

Türk devletlerini spor buluşturuyor! "Turan Kupası" başlıyor

Dünya üzerinde bir ilk gerçekleşecek... Türkiye'nin başı çektiği organizasyon, özel bir kupada buluşuyor. İçinde Türk devletlerinin önemli takımlarının da bulunduğu , Türk devletleri için önemli bir gelir kapısı olacak. İşte detaylar...

Dünya üzerindeki Türk devletleri bir araya gelerek düzenleyecek. Kupa, kulüplere yeni bir ekonomik gelir oluşturmasının yanı sıra, teknik direktörler arasında bilgi paylaşımı ve takımların gelişimine katkıda bulunacak.


Ön hazırlık çalışmalarına başlanılan, birçok üniversiteden çok önemli profesörlerin organizasyonun planlamasında yer aldığı Turan Kupası'na 11 Türk devletinden birçok takımın katılması hedefleniyor. İçlerinde UEFA'nın organizasyonlarında yer alan Qarabağ, Neftçi, Karagandy, Aktobe ve UFA gibi birçok takımın bulunduğu Türk devletleri, bu kupayla birlikte kendilerine yeni bir ekonomik gelir oluşturacaklar.

Gelirin dışında Türk devletleri arasındaki kulüplerde oyuncu ve teknik direktör alışverişi, bilgi paylaşımı ve birçok konuda etkileşim de turnuvanın temel hedeflerinden biri olarak göze çarpıyor.

Turan Kupası, rol model olarak Euroleague'i benimsiyor. Organizasyon için 12 akademisyen ve spor dünyasından tanınan birçok isim de destek veriyor. Planlama ve program yapıldıktan sonra tanıtımı yapılması planlanıyor.


Çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılması planlanan Turan Kupası ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, açıklamalarda bulundu.

Sadece Türk devletlerinin takımlarının katılacağı sürdürülebilir bir kupa oluşturmak istediklerini söyleyen Teoman, "Bu turnuva sayesinde Türk devletlerinde takımların varlığını ve bilinirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Bu sayede Türk devletlerinin futbol takımlarının gelişimine katkıda bulunacak" dedi.

  1. 06.06.2020
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