Zeki Uzundurukan duyurdu! "Süper Lig Karadeniz'de..."

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan müjdeyi verdi! Uzundurukan, A Spor ekranlarında önemli açıklamalarda bulunurken, Süper Lig'in Temmuz'da başlaması durumunda Karadeniz Bölgesi'nde oynanabileceğine işaret etti.

Zeki Uzundurukan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Süper Lig eğer Haziran ayında başlarsa Antalya ama Temmuz ayında TFF ligi başlatma kararı alırsa Karadeniz bölgesi gündeme gelecek. Şehir olarak Trabzon, Rize ve Samsun konuşuluyor" ifadelerini kullandı."