Zeki Uzundurukan duyurdu! "Süper Lig Karadeniz'de..." | Süper Lig nerede oynanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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duyurdu! " Karadeniz'de..."

Zeki Uzundurukan duyurdu! "Süper Lig Karadeniz'de..."

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle 'e verilen ara sonrası önemli bir açıklamada bulundu. Buna göre Süper Lig, corona virüsü (koronavirüsü) ertelemesinin ardından Karadeniz bölgesinde oynanabilir! İşte detaylar...

müjdeyi verdi! Uzundurukan, A Spor ekranlarında önemli açıklamalarda bulunurken, 'in Temmuz'da başlaması durumunda Karadeniz Bölgesi'nde oynanabileceğine işaret etti.

Zeki Uzundurukan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Süper Lig eğer Haziran ayında başlarsa Antalya ama Temmuz ayında TFF ligi başlatma kararı alırsa Karadeniz bölgesi gündeme gelecek. Şehir olarak Trabzon, Rize ve Samsun konuşuluyor" ifadelerini kullandı."

Zeki Uzundurukan duyurdu!

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 16:59
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