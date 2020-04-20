Zeki Uzundurukan duyurdu! "Süper Lig Karadeniz'de..."
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sonrası Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni önemli bir açıklamada bulundu. Buna göre Süper Lig, corona virüsü (koronavirüsü) ertelemesinin ardından Karadeniz bölgesinde oynanabilir! İşte detaylar...
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan müjdeyi verdi! Uzundurukan, A Spor ekranlarında önemli açıklamalarda bulunurken, Süper Lig'in Temmuz'da başlaması durumunda Karadeniz Bölgesi'nde oynanabileceğine işaret etti.
Zeki Uzundurukan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Süper Lig eğer Haziran ayında başlarsa Antalya ama Temmuz ayında TFF ligi başlatma kararı alırsa Karadeniz bölgesi gündeme gelecek. Şehir olarak Trabzon, Rize ve Samsun konuşuluyor" ifadelerini kullandı."
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 16:59
- Zeki Uzundurukan duyurdu! "Süper Lig Karadeniz'de..."
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
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Zeki Uzundurukan duyurdu! "Süper Lig Karadeniz'de..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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