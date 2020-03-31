Futbolculara yardım çağrısı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Futbolculara yardım çağrısı

Futbolculara yardım çağrısı

Futbolculara yardım çağrısı

Türkıye Profesyonel Futbolcular Derneği (), salgın nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için futbolcuları yardıma çağırdı.

Türkıye Profesyonel Futbolcular Derneği (), salgın nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için futbolcuları yardıma çağırdı. Yardım yapmak isteyen oyuncuların, bulunduğu ilçenin kaymakamlığı veya ilin valiliği ile iletişime geçmesi istendi. Ayrıca bireysel yardımın haricinde, maddi desteğin derneğin bağış hesaplarına göndererek güvenli bir şekilde yerine ulaştırılacağı ifade edildi.
  1. 31.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Futbolculara yardım çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN