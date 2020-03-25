Menemenspor’da Selmani’ye "Süper" takip
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un en istikrarlı oyuncusu olan kaleci Gentian Selmani’ye Süper Lig yolu göründü. Selamani'ye Süper Lig'den iki ekibin talip olduğu öğrenildi.
Bu sezon sarı lacivertlilerde kritik kurtarışlara imza atan Arnavut kaleciye İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa'nın talip olduğu öğrenildi. İki takım yetkililerinin Selmani ile ilgili teknik ekiplere olumlu rapor verdiği ve transfer için harekete geçildiği ifade edildi.
Menemenspor'un sezon başında Arnavutluk takımı Laçi'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Selmani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 25.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Menemenspor’da Selmani’ye "Süper" takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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