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25 Mart 2020, Çarşamba
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Mustafa'ya 'süper' kanca

Mustafa'ya 'süper' kanca

Menemenspor'un sağ kanat oyuncusu , ekiplerinin radarına girdi.

Menemenspor'un sağ kanat oyuncusu , ekiplerinin radarına girdi. 26 yaşındaki futbolcuya ve 'nin talip olduğu öğrenildi. Bu sezon 26 maçta forma giyen Mustafa, 4 kez fileleri sarstı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
  1. 25.3.2020
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