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25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Altay, Putsila ve Kappel’le uzattı

, ve ’le uzattı

Altay, Putsila ve Kappel’le uzattı

, sezon bitmeden iki yabancı futbolcusu ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlı takımda ikinci sezonunu geçiren Belaruslu orta saha (32) ve Hollandalı kanat 'in (30) sezon sonunda bitecek kontratları 2'şer yıl daha uzatıldı.

, sezon bitmeden iki yabancı futbolcusu ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlı takımda ikinci sezonunu geçiren Belaruslu orta saha (32) ve Hollandalı kanat 'in (30) sezon sonunda bitecek kontratları 2'şer yıl daha uzatıldı. 25 maçta görev alan Putsila 5 gol, 4 de asistle oynarken; Kappel ise 24 karşılaşmada 3 gol attı, 4 asist yaptı.
  1. 25.3.2020
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