Avantajımız var
Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Ligde 8, kupada 2 maç kaldı. Hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajlıyız” dedi
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Birlik toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirtti. Sepil, "Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. UEFA Türkiye'nin ev sahipliğindeki Şampiyonlar Ligi finalini 27 Haziran'da oynatmayı planlıyor. Bu henüz Türkiye içinde telaş yaratacak bir tarih değil. Ligde 8, kupada 2 maç kaldı. Hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajlıyız" dedi. Koronavirüs salgınının, kulüpler üzerindeki finansal boyutlarının da çok büyük olacağını kaydeden Mehmet Sepil, böyle bir durumda FIFA'nın alacağı kararlara bağlı bulunduklarının altını çizdi. Başkan Sepil, "Koronavirüs salgını nedeniyle, kulüpler ve futbolcular yaşanacak büyük zararı paylaşır. Bu süreci nasıl gelişeceğine bağlı olarak takip edeceğiz. Bu noktada da FIFA'nın alacağı kararlara bağlıyız" değerlendirmesinde bulundu.
WHATSAPP VE TELEKONFERANS ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜYORUZ
Başkan Mehmet Sepil, koronavirüs nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda 27 Mart'a kadar antrenman yapmayacaklarını bildirdi. Tüm futbolcuları evlerine gönderdiklerini, takımda yurt dışına gitmek istediğini söyleyen herhangi bir ismin olmadığını söyleyen Başkan Sepil, evlerinde izole durumda bulunan teknik ekip ve futbolcularla telekonferans ve whatsApp üzerinden haberleştiklerini belirtti. Sepil, "Bütün futbolcuların özellikle İzmir'i çok bilmeyen yabancı oyuncuların talepleri halinde ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Her akşam futbolcuları WhatsApp grubu aracılığıyla Türkiye'de olan bitenleri, vaka sayılarını Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendiriyoruz. Futbolcuları 27'sine kadar izolasyonda tutacağız. Bu tarihten 1 gün önce yine duruma bakacağız" bilgisini verdi.
- 23.3.2020
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Yorum
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