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18 Mart 2020, Çarşamba
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Kararlara uyalım

Kararlara uyalım

Başakşehirli ve G.Antep FK’den ile , koronavirüs mesajı verdi.

Başakşehirli ve G.Antep FK'den ile , koronavirüs mesajı verdi. Topal, "Temiz olursak virüsüyeneriz" derken, Güray-Kenan ikilisi, "Bakanlığın kararlarına uyalım" dedi.
  1. 18.3.2020
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