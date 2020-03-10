Türkiye Futbol Federasyonu'ndan MHK açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, son dönemlerde Merkez Hakem Kurulu ve Zekeriya Alp ile ilgili yapılan açıklamalarla alakalı resmi site üzerinden bir yazı yayınladı.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Son zamanlarda Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimizin kulüplerimiz tarafından en önemli gündem maddesi ve tartışma konusu haline getirildiğini üzülerek görmekteyiz.
Türk futbolunun her daim ihtiyacı olan huzurun aksine MHK Başkanımız Sayın Zekeriya Alp, kurulumuz ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız. Kaldı ki bu tartışmaların kimseye de bir faydası olmamakta, Türk hakemliğine de hiçbir şekilde artı sağlamamaktadır.
Sayın Zekeriya Alp ve ekip arkadaşları Türkiye'de en zor görevlerden birisini üstlenmiş olup Türk hakemliğinin en iyi seviyeye gelmesi için ellerinden gelen bütün çabayı göstermektedir. Kurulumuz, bugüne kadar özellikle genç hakemlerin yetişmesi başta olmak üzere birçok proje ile görevlerini başarıyla sürdürmekte, hakemlerimizin performanslarının en iyi noktaya gelmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır.
Bugün bütün dünyada VAR sistemi tartışılmakta, hakemlerin kararları eleştiri konusu yapılmaktadır. Ancak ülkemizde hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar eleştiri boyutunu aşmaktadır. Bu konuda daha dikkatli olunmalı, hakemlerimize saygı duyulmalıdır.
Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yi çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir.
Rekabet seviyesinin oldukça yüksek olduğu, her takımının hedefinin bulunduğu sezonun geri kalanında futbolun güzelliklerinin daha fazla konuşulacağına, tüm kulüplerimizin Fair Play, dostluk ve kardeşlik içerisinde yarışacaklarına inancımız tamdır.
Kamuoyuna saygılarımızla.
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 20:19
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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