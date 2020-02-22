TFF’den etik talimatında değişiklik

TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yaptı. Yönetim kurulunun yaptığı değişiklikle, futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ile yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirildi.