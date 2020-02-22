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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Kaplan’dan derbide beraberlik yorumu

Kaplan’dan derbide beraberlik yorumu

Bu sezon hem 'ni hem de A.Gücü'nü çalıştıran , başkent derbisinde beraberliğin ağır bastığını vurguladı.

Bu sezon hem 'ni hem de A.Gücü'nü çalıştıran , başkent derbisinde beraberliğin ağır bastığını vurguladı. Kaplan, "İki kulüpte de yaklaşık 20 yıl çalıştım. Önce dostluğun kazanmasından yanayım. Beraberliğin iki takıma da yarayacağını düşünüyorum" dedi.

  1. 22.2.2020
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