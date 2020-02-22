Kaplan’dan derbide beraberlik yorumu

Bu sezon hem Gençlerbirliği'ni hem de A.Gücü'nü çalıştıran Teknik Direktör Mustafa Kaplan, başkent derbisinde beraberliğin ağır bastığını vurguladı. Kaplan, "İki kulüpte de yaklaşık 20 yıl çalıştım. Önce dostluğun kazanmasından yanayım. Beraberliğin iki takıma da yarayacağını düşünüyorum" dedi.