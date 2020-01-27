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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Lider 'ye karşı

Lider Rize'ye karşı

5 eksiği bulunan , formda rakibini saat 20.00'de konuk edecek.

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider , ikinci yarıya G.Birliği galibiyetiyle başlayan Rizespor'u konuk edecek. İki takımın 16. randevusu öncesinde geride kalan 15 lig maçının 4'ünü lider , 5'ini kazanırken, 6 maç berabere bitti. Ligde 10 maçtır yenilmeyen ve 21 maçtır gol atan Yiğidolar, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkacak. Kırmızı- beyazlılarda sakatlığı bulunan Barış Yardımcı, Emre Kılınç, ile kart cezalı Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt forma giymeyecek. Rize'de eksik bulunmuyor.

  1. 27.1.2020
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