Lider Rize'ye karşı
5 eksiği bulunan Sivasspor, formda rakibini saat 20.00'de konuk edecek.
Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider Sivasspor, ikinci yarıya G.Birliği galibiyetiyle başlayan Rizespor'u konuk edecek. İki takımın 16. randevusu öncesinde geride kalan 15 lig maçının 4'ünü lider Sivas, 5'ini Rize kazanırken, 6 maç berabere bitti. Ligde 10 maçtır yenilmeyen ve 21 maçtır gol atan Yiğidolar, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkacak. Kırmızı- beyazlılarda sakatlığı bulunan Barış Yardımcı, Emre Kılınç, Fernando ile kart cezalı Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt forma giymeyecek. Rize'de eksik bulunmuyor.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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