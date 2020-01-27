Lider Rize'ye karşı

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider Sivasspor, ikinci yarıya G.Birliği galibiyetiyle başlayan Rizespor'u konuk edecek. İki takımın 16. randevusu öncesinde geride kalan 15 lig maçının 4'ünü lider Sivas, 5'ini Rize kazanırken, 6 maç berabere bitti. Ligde 10 maçtır yenilmeyen ve 21 maçtır gol atan Yiğidolar, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini egale etmek için sahaya çıkacak. Kırmızı- beyazlılarda sakatlığı bulunan Barış Yardımcı, Emre Kılınç, Fernando ile kart cezalı Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt forma giymeyecek. Rize'de eksik bulunmuyor.