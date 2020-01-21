Yenilmez lider Sivas

İkinci yarıya Beşiktaş galibiyetiyle başlayan lider Sivasspor, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Son 10 lig maçında 9. kez kazanan kırmızı-beyazlılar adeta coştu. Ligde son olarak 18 Ekim 2019'da 8. haftada deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybeden Yiğido, ardından çıktığı 10 karşılaşmada hiç yenilmedi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, ilk 18 hafta itibarıyla 2007-08'deki başarısını tekrarladı. Ayrıca 18 maçta da gol atmayı başardılar.