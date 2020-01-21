Yenilmez lider Sivas - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Yenilmez lider Sivas

Yenilmez lider

Yenilmez lider Sivas

’ı deplasmanda da yenen Yiğido, 40 puanla şampiyonluğa yürüyor.

İkinci yarıya galibiyetiyle başlayan lider , şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Son 10 lig maçında 9. kez kazanan kırmızı-beyazlılar adeta coştu. Ligde son olarak 18 Ekim 2019'da 8. haftada deplasmanda 'a 3-2 kaybeden Yiğido, ardından çıktığı 10 karşılaşmada hiç yenilmedi. 'ın öğrencileri, ilk 18 hafta itibarıyla 2007-08'deki başarısını tekrarladı. Ayrıca 18 maçta da gol atmayı başardılar.

  1. 21.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yenilmez lider Sivas haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN