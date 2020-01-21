Yenilmez lider Sivas
Beşiktaş’ı deplasmanda da yenen Yiğido, 40 puanla şampiyonluğa yürüyor.
İkinci yarıya Beşiktaş galibiyetiyle başlayan lider Sivasspor, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Son 10 lig maçında 9. kez kazanan kırmızı-beyazlılar adeta coştu. Ligde son olarak 18 Ekim 2019'da 8. haftada deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybeden Yiğido, ardından çıktığı 10 karşılaşmada hiç yenilmedi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, ilk 18 hafta itibarıyla 2007-08'deki başarısını tekrarladı. Ayrıca 18 maçta da gol atmayı başardılar.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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