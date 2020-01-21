Shakhtar’dan Rize’ye

Transferde golcü arayan Rizespor, aradığı ismi Ukrayna'da buldu. Yeşil-mavililer, Ukrayna devi Shakhtar'da oynayan Andriy Boryachuk ile anlaştı. 2 kez Ukrayna Milli Takımı'nda da ter döken 23 yaşındaki genç santrfor, bu sezon Shakhtar'da 3 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Shakhtar altyapısından yetişen Boryachuk, geçen sezon kiralık oynadığı Mariupol'da ise 27 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.