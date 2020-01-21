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21 Ocak 2020, Salı
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Shakhtar’dan ’ye

Shakhtar’dan Rize’ye

, Shakhtar'ın 23 yaşındaki Ukraynalı milli golcüsü Boryachuk'la anlaştı.

golcü arayan Rizespor, aradığı ismi 'da buldu. Yeşil-mavililer, Ukrayna devi Shakhtar'da oynayan Andriy Boryachuk ile anlaştı. 2 kez Ukrayna 'nda da ter döken 23 yaşındaki genç santrfor, bu sezon Shakhtar'da 3 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Shakhtar altyapısından yetişen Boryachuk, geçen sezon kiralık oynadığı Mariupol'da ise 27 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 21.1.2020
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