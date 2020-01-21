Shakhtar’dan Rize’ye
Rize, Shakhtar'ın 23 yaşındaki Ukraynalı milli golcüsü Boryachuk'la anlaştı.
Transferde golcü arayan Rizespor, aradığı ismi Ukrayna'da buldu. Yeşil-mavililer, Ukrayna devi Shakhtar'da oynayan Andriy Boryachuk ile anlaştı. 2 kez Ukrayna Milli Takımı'nda da ter döken 23 yaşındaki genç santrfor, bu sezon Shakhtar'da 3 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Shakhtar altyapısından yetişen Boryachuk, geçen sezon kiralık oynadığı Mariupol'da ise 27 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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