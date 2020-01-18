TFF’den ayakta seyirci ve 18.00 kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, bazı talimatlarda değişikliğe gitti. Süper Lig kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini, transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirildi. Bu sınırlama daha önce, en geç saat 24.00'e kadar uygulanıyordu. Futbol Federasyonu, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi de yürürlüğe soktu. Öte yandan, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nda da özel maçlar konusunda bir takım yeni düzenlemelere gidildiği aktarıldı.