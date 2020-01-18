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18 Ocak 2020, Cumartesi
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‘Örnek kulübüz’

‘Örnek kulübüz’

Başkanı , altyapının önemine dikkat çekti.

Başkanı , altyapının önemine dikkat çekti. Cavcav, "Altyapıdan en az 6-7 futbolcumuz var. Altyapımızından yetişmiş Mert kardeşimiz Roma'da oynuyor. , A takımlarda, altyapıdan yetişmiş 2 veya 3 futbolcunun oynama mecburiyetini getirirse herkes altyapıya çok daha fazla önem verir" dedi.

  1. 18.1.2020
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