‘Örnek kulübüz’
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, altyapının önemine dikkat çekti.
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, altyapının önemine dikkat çekti. Cavcav, "Altyapıdan en az 6-7 futbolcumuz var. Altyapımızından yetişmiş Mert kardeşimiz Roma'da oynuyor. TFF, A takımlarda, altyapıdan yetişmiş 2 veya 3 futbolcunun oynama mecburiyetini getirirse herkes altyapıya çok daha fazla önem verir" dedi.
- 18.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
‘Örnek kulübüz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.