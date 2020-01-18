Alanyalı Haydar Gaziantep’te

Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK, Alanya'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin, sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu. 7 yıldır Alanya forması giyen Haydar, bu sezon kupada 3 maçta oynadı.