Alanyalı Haydar Gaziantep’te
Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK, Alanya'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK, Alanya'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin, sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu. 7 yıldır Alanya forması giyen Haydar, bu sezon kupada 3 maçta oynadı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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