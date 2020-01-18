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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Alanyalı Haydar ’te

Alanyalı Haydar Gaziantep’te

'yi konuk edecek olan FK, Alanya'dan kaleci 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

'yi konuk edecek olan FK, Alanya'dan kaleci 'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin, sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu. 7 yıldır Alanya forması giyen Haydar, bu sezon kupada 3 maçta oynadı.

  1. 18.1.2020
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